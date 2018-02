Miljardair koopt Los Angeles Times

Zo wordt er opnieuw een grote krant uit een metropool in de Verenigde Staten opgekocht door een steenrijke zakenman. Enkele jaren terug lijfde Amazon-oprichter Jeff Bezos al The Washington Post in en investeerder John Henry nam The Boston Globe over.

Mediabedrijf Tronc, de huidige eigenaar van de Los Angeles Times, gebruikt de opbrengst van de deal onder meer voor het terugbrengen van de eigen schulden. Tronc is tevens eigenaar van de Chicago Tribune en New York Daily News.

De 65-jarige Soon-Shiong is goed voor een vermogen van bijna 9 miljard dollar. Al dat geld vergaarde hij voornamelijk door de verkoop van twee biotechbedrijven. Soon-Shiong was als investeerder al betrokken bij Tronc. Hij is ook een grote aandeelhouder van basketbalploeg Los Angeles Lakers.