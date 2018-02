Fiscus wil bankgegevens van Nederlanders in Zwitserland

In de afgelopen jaren kreeg de Belastingdienst op een soortgelijke manier via de Zwitserse fiscus al inzicht in de gegevens van Nederlandse klanten bij de Zwitserse banken Credit Suisse en UBS. Dit verzoek is vergelijkbaar met die zaken, zegt de fiscus.

Julius Bär nam in 2009 de Zwitserse bankactiviteiten van het Nederlandse ING over en is daarom een bekende naam voor Nederlanders die bankieren in Zwitserland.

Hoeveel Nederlandse klanten de bank heeft en hoeveel vermogen die mensen hebben, is de Belastingdienst niet duidelijk. Die informatie hoopt hij via het verzoek te krijgen. „Dat kan ons inzicht geven in mogelijke belastingontwijking en verzwegen vermogens in het buitenland”, zegt een woordvoerder tegen deze krant.

Op zoek naar ’zwartspaarders’

De Belastingdienst is al jaren op zoek naar ’zwartspaarders’, Nederlanders die verzwegen vermogen hebben op buitenlandse rekeningen waarover ze geen vermogensbelasting hebben betaald. Daarover wil de fiscus nu alsnog heffen.

Het verzoek om info van spaarders bij Julius Bär „lag in de lijn der verwachting”, zegt Frank Schut, een Nederlandse belastingadviseur in Zürich. Mensen met verzwegen vermogens doen er nog steeds goed aan gebruik te maken van de inkeerregeling zegt hij. „Want andere Zwitserse banken kunnen er door de Belastingdienst ook nog bij betrokken worden.”

Advocaat Mark Hendriks, die geregeld vermeende zwartspaarders verdedigt, is het met Schut eens. „Je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen.”

Dat de Belastingdienst per 1 januari 2018 de inkeerregeling, waarmee mensen die vrijwillig hun verzwegen vermogens alsnog aangaven een lagere boete kregen, heeft geschrapt, is nu nog geen probleem.

Hendriks: „Dat is niet met terugwerkende kracht. Dus over alle jaren van voor 2018 kun je nog inkeren.”