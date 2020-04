Dompers zetten Wall Street stevig lager

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.45 uur (Nederlandse tijd) 2,1 procent lager op 23.449 punten. De brede S&P 500 verloor 2,3 procent tot 2781 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 1,4 procent kwijt tot 8397 punten.

De Amerikaanse winkelverkopen kelderden in maart op maandbasis met 8,7 procent. Dat was de sterkste daling ooit gemeten. Door de maatregelen om de pandemie tegen te gaan zijn veel winkels gesloten en worden vooral minder auto's verkocht. Amerikanen houden de hand op de knip door de onzekerheid over het virus en de sterk stijgende werkloosheid in de VS.

De industriële bedrijvigheid in en rond New York laat een ongekende krimp zien door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. De miljoenenstad behoort tot de zwaarst getroffen gebieden in de VS door het virus.

Bank of America verloor 5,6 procent. De financiële instelling zet miljarden opzij om eventuele verliezen op leningen op te vangen vanwege de crisis. Branchegenoten Goldman Sachs (plus 0,5 procent) en Citigroup (min 3,7 procent) zetten ook extra geld opzij. JPMorgan Chase en Wells Fargo kondigden eerder deze week al vergelijkbare stappen aan. Zij verloren woensdag meer dan 5 procent aan beurswaarde.

Ook zorgverzekeraar UnitedHealth (plus 3,3 procent) opende de boeken. De effecten van de coronacrisis voor de onderneming zijn wisselend. Enerzijds is het bedrijf minder geld kwijt doordat bepaalde medische ingrepen of behandelingen zijn uitgesteld. Anderzijds neemt het aantal coronapatiënten en daarmee de kosten toe.

Winkelketen JC Penney verloor 27,6 procent na berichten dat het bedrijf adviseurs heeft ingehuurd om de opties te bekijken vanwege de malaise in de winkelsector door het virus. Mogelijk kan de onderneming faillissement gaan aanvragen.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 20,17 dollar, na eerder kortstondig onder de 20 dollar te hebben gestaan. Brentolie werd 4,1 procent goedkoper op 28,37 dollar. De euro was 1,0918 dollar waard, tegen 1,0916 dollar eerder op de dag.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)