Regionale verschillen woningmarkt groeien

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdagochtend heeft gepubliceerd. De gemiddelde prijs van een koopwoning in Nederland is in 2017 €263.000, een stijging van 7,8% ten opzichte van het jaar ervoor.

De regionale verschillen worden steeds groter. Een huis in de duurste gemeente, Bloemendaal, is gemiddeld 5,5 keer duurder dan in de goedkoopste gemeente, Delfzijl. In 2016 was dat 5,1.

Duurste en goedkoopste

Net als in 2016 ligt de gemeente met de goedkoopste huizen in Groningen. Alleen streek in 2016 Pekela met de eer en mag met een gemiddelde huizenprijs van €140.600 nu Pekela zich de goedkoopste noemen.

De duurste koopwoningen staan net als in voorgaande jaren in gemeente Bloemendaal. Daar moet gemiddeld €775.770 voor een woning worden betaald. Dat is een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen een huis voor gemiddeld €650.000 van eigenaar wisselde. Overigens is Bloemendaal nog ver verwijderd van het record uit 2008, toen de gemiddelde transactieprijs op €837.000 euro lag.

Randen van het land

Over het algemeen liggen de goedkoopste woningen in de randgemeenten van het land. Uitzondering is Schiedam, die de top tien goedkoopste gemeenten afsluit.

Na Delfzijl zijn Pekela (€150.431), Heerlen (€150.459), Oldambt (€151.636) en De Marne (€152.106) de goedkoopste. De top vijf duurste gemeenten bestaat naast koploper Bloemdaal uit Wassenaar (€705.228), Noord-Hollandse Laren (€636.543), Blaricum (€619.585) en Heemstede (€514.206).