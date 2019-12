ASML leidt herstelreeks in AEX

De AEX noteerde, na het 0,7% verlies van dinsdag, rond 09:45 uur 0,6% toename bij 584,7 punten. De AMX-index scoorde toen 0,7% winst bij 869,4 punten.

„Van de recente piek van 602 punten in de AEX naar 582 punten, dat zien beleggers - bij geen groot nieuws overnight - wat als te overdreven. Het is dan vrij gebruikelijk dat er vervolgens een herstelrally komt”, duidt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro de huidige beweging.

Bovendien blijft de obligatiemarkt, anders dan dinsdag, stabiel, aldus Bonsee. „Naarmate we dichter bij de Britse verkiezingen op 12 december en 15 december voor het ingaan van de handelstarieven van de VS voor Chinese import komen, zal de markt volatieler worden”, verwacht hij. De dienstensector in Europa herstelde.

De Duitse DAX koerste net als de Franse CAC-40 met 0,6% winst. De Britse FTSE 100 noteerde echter 0,1% verlies. Het Britse pond ging tegen de dollar naar het hoogste punt sinds mei.

Beleggers legden aanzienlijke bedragen in bij de bookies op een overwinning voor de Conservatieven bij de verkiezingen van 12 december. De Italiaanse MIB won 0,3%. Kredietbeoordelaar Moody’s werd positiever over het Italiaanse bankenstelsel.

De Nikkei in Japan, die dit jaar 15,6% steeg, sloot in de ochtend als dinsdag lager. De Hangseng-index verloor 1,2%. Exportbedrijven in Azië werden het hardst geraakt na de uitspraken van president Trump. Volgens handelsminister Wilbur Ross bevestigde de Amerikaanse president zich niet onder tijdsdruk wil laten zetten door de Chinezen. Desnoods volgt een handelsovereenkomst na de presidentsverkiezingen van november 2020, stelde Trump.

Op Wall Street sloten de beurzen dinsdagavond in het rood. De Dow Jones ging 1% terug, de S&P500 0,7% en de Nasdaq met 0,6%.

De euro won een fractie bij $1,1085. De prijs van Brentolie liep met 0,6% verder op tot $61,25 per vat. Morgen en vrijdag vergadert het oliekartel OPEC in Wenen. Leden voeren de druk voor een verdere productieverlaging op.

Chips en industrie aan kop

Bij de hoofdfondsen stond chipmachinemaker ASML bovenaan met 1,4% winst. Ook industriële waarden Aalberts Industries (+1,3%) en ArcelorMittal (+0,9%) bleven in het groen. Daarachter ging Galapagos met nog eens 0,6% koerswinst op pad.

Ahold Delhaize (+0,4%) kondigde aan voor nog eens voor €1 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Analisten van Bernstein zijn positief: zij verwachten een hogere winst per aandeel voor beleggers.

Uitzender Randstad (+0,6%) kreeg een kleine koersdoelverhoging van KBC.

Telecombedrijf Altice reageerde op het nieuws dat de Franse telecomprovider Orange telecommasten gaat verkopen. KPN raakte 0,6% winst kwijt.

Verfmaker AkzoNobel (+0,7%) kreeg een adviesverhoging van Morgan Stanley, van €85 naar €105. De zakenbank ziet dat het concern zijn doelen ruim kan halen.

De Duitse zakenbank Main First begon Shell te volgen met een koopadvies, bij €31 als koersdoel. Shell steeg 0,4%.

Bij de middelgrote fondsen ging ingenieursbureau Arcadis dankzij 1,6% winst mee aan kop achter PostNL (2,2%). Corbion (-1%) en Fugro (-0,8%) vormden de bodem.

Air France KLM (+1,5%) bevestigde geruchten: het neemt geen belang in Virgin Atlantic.

Bij de kleine fondsen reageerde luxaflexmaker Hunter Douglas (+1,4%) op zijn overname van de 3 Day Blinds in de Noord-Amerikaanse markt.

