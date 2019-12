Beleggers vieren vervroegd Sinterklaasfeestje

De AEX noteerde rond vier uur 1,4% hoger bij een stand van 591,19 punten. De AMX-index scoorde toen 1,2% winst bij 878 punten.

Beurzen elders in Europa hadden de wind ook stevig in de rug. De Duitse DAX koerste 1,1% hoger, terwijl de Franse CAC-40 een winst van 1,3% boekte. De Britse FTSE 100 klom fractioneel. Het Britse pond ging tegen de dollar naar het hoogste punt sinds tweeenhalf jaar.

Na de neergang van de koersen in de voorbije handelsdagen stapten beleggers weer over een breed front terug in de markt na het nieuws dat China en Amerika toch dichter tot elkaar zouden zijn gekomen bij het afsluiten van een tussentijdse handelsdeal met onder meer onderhandelingen over het het bedrag aan importheffingen dat zal worden teruggedraaid. Een dag eerder werd de vrees nog aangewakkerd dat een handelsdeal op de lange baan zou worden geschoven.

Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, is het opvallend dat beleggers de schouders ophalen over een slecht banenrapport bij het Amerikaanse bedrijfsleven en zich alleen maar richten op het nieuws dat Amerika en China voortgang hebben geboekt in de handelsbesprekingen. „De wedstrijd kan echter nog lang gaan duren doordat aan de ene kant China ook bij nieuwe Amerikaanse importheffingen met monetaire en fiscale stumlering de economische groei volgend jaar nog op peil kan houden. Aan de andere kant wil Trump met oog op de komende verkiezingen eind volgend jaar geen gezichtsverlies lijden door te veel toe te geven. Het is voor beide partijen al moeilijk om afspraken te maken over het terugdringen van importheffingen en het kopen van Amerikaanse landbouwproducten.” Wall Street kwam vanmiddag voortvarend uit de startblokken.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij benadrukt dat het vertrouwen van beleggers weer is teruggekeerd door de signalen dat een spoedige tussentijds handelsakkoord tussen Amerika en China weer in het verschiet kan liggen voordat op 15 december nieuwe importheffingen worden ingevoerd op Chinese producten.„De kans lijkt echter klein dat er voor het einde van het jaar nog een handelsdeal op tafel zal liggen. Het zal in ieder geval niet veel omvatten doordat op de belangrijkste punten nog geen overeenstemming is.”

Beleggers legden aanzienlijke bedragen in bij de bookies op een overwinning voor de Conservatieven bij de verkiezingen van 12 december. De Italiaanse MIB won 0,3%. Kredietbeoordelaar Moody’s werd positiever over het Italiaanse bankenstelsel.

Vanmidag komen er nog cijfers van salarisverwerker ADP naar buiten over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. Op vrijdag presenteert het Amerikaanse ministerie van Arbeid in officiële banenrapport. Verder zal de belangstelling uitgaan de bedrijvigheid bij de dienstensector in de VS.

Verder trok de olieprijs woensdag flink aan in de aanloop naar de OPEC-vergadering die morgen gaat beginnen. De Brent-prijs ging 2% omhoog tot dicht tegen de $62 per vat.

Chips en industrie aan kop

Bij de hoofdfondsen zat ASML in de voorhoede met 2,7% winst. ArcelorMittal en Aalberts deden ook goede zaken vanwege de hernieuwe risicobereidheid onder beleggers met plussen van 2,9% respectievelijk 3,6%.

Financiële waarden kwam eveneens terug in de belangstelling. ING kreeg er 1,6% bij, terwijl ASR 2,9% hoger werd verhandeld.

Ahold Delhaize (+0,6%) kondigde aan voor nog eens voor €1 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Analisten van Bernstein zijn positief: zij verwachten een hogere winst per aandeel voor beleggers.

Verfmaker AkzoNobel (+2% op €87) kreeg een adviesverhoging van Morgan Stanley, van €85 naar €105. De zakenbank ziet dat het concern zijn doelen ruim kan halen.

De Duitse zakenbank Main First begon Shell te volgen met een koopadvies, bij €31 als koersdoel. Shell steeg 1%.

Bij de middelgrote fondsen zette OCI de herstelbeweging voort met een plus van 3,1%. BAM kon ook op flinke kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 2,8%. Voor PostNL werd 2,7% meer betaald. TKH nam de koppositie over met een 3,2% hogere koers.

Air France KLM (+1,9%) bevestigde geruchten: het neemt geen belang in Virgin Atlantic.

Bij de kleine fondsen reageerde luxaflexmaker Hunter Douglas (+0,7%) op zijn overname van de 3 Day Blinds in de Noord-Amerikaanse markt.

