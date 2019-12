Sinterklaasrally voor AEX

De AEX noteerde, na het 1,2% verlies van dinsdag, rond 11 uur 1,3% toename bij 590,6 punten. De AMX-index scoorde toen 1,4% winst bij 878,2 punten.

De Duitse DAX koerste 1,1% hoger, terwijl de Franse CAC-40 een winst van 1,3% boekte. De Britse FTSE 100 klom 0,3%. Het Britse pond ging tegen de dollar naar het hoogste punt sinds mei.

Na de neergang van de koersen in de voorbije handelsdagen stapten beleggers weer over een breed front terug in de markt na het nieuws van Bloomberg dat China en Amerika dichter tot elkaar zouden zijn gekomen bij het afsluiten van een tussentijdse handelsdeal met onder meer afspraken over het het bedrag aan importheffingen dat zal worden teruggedraaid. Een dag eerder werd de vrees nog aangewakkerd dat een handelsdeal op de lange baan zou worden geschoven.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij benadrukt dat het vertrouwen van beleggers weer is teruggekeerd door de signalen dat een spoedige tussentijds handelsakkoord tussen Amerika en China weer in het verschiet kan liggen. „De kans lijkt echter klein dat er voor het einde van het jaar nog een handelsdeal op tafel zal liggen. Het zal in ieder geval niet veel omvatten doordat op de belangrijkste punten nog geen overeenstemming is.”

„Naarmate we dichter bij de Britse verkiezingen op 12 december en 15 december voor het ingaan van de handelstarieven van de VS voor Chinese import komen, zal de markt volatieler worden”, verwacht Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro. De dienstensector in Europa herstelde.

Beleggers legden aanzienlijke bedragen in bij de bookies op een overwinning voor de Conservatieven bij de verkiezingen van 12 december. De Italiaanse MIB won 0,3%. Kredietbeoordelaar Moody’s werd positiever over het Italiaanse bankenstelsel.

Chips en industrie aan kop

Bij de hoofdfondsen stond ASML bovenaan met 2,7% winst. Ook industriële waarden Aalberts Industries (+2,2%) en ArcelorMittal (+2,7%) stegen.

Ahold Delhaize (+0,4%) kondigde aan voor nog eens voor €1 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Analisten van Bernstein zijn positief: zij verwachten een hogere winst per aandeel voor beleggers.

Uitzender Randstad (+0,6%) kreeg een kleine koersdoelverhoging van KBC.

Telecombedrijf Altice reageerde op het nieuws dat de Franse telecomprovider Orange telecommasten gaat verkopen. KPN raakte 0,4% winst kwijt.

Verfmaker AkzoNobel (+0,7%) kreeg een adviesverhoging van Morgan Stanley, van €85 naar €105. De zakenbank ziet dat het concern zijn doelen ruim kan halen.

De Duitse zakenbank Main First begon Shell te volgen met een koopadvies, bij €31 als koersdoel. Shell steeg 0,4%.

Bij de middelgrote fondsen pakte OCI de koppositie met een plus van 3,2%. BAM kon ook op flinke kopersinteresse rekenen met een vooruitagng van 2,9%. Voor PostNL werd 2,7% meer betaald.

Air France KLM (+1,9%) bevestigde geruchten: het neemt geen belang in Virgin Atlantic.

Bij de kleine fondsen reageerde luxaflexmaker Hunter Douglas (+1,4%) op zijn overname van de 3 Day Blinds in de Noord-Amerikaanse markt.

