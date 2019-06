Kracht piloten houdt Boeing 737 MAX aan de grond

Boeing 737 MAX-toestellen van het Amerikaanse luchtvaartconcern Southwest. Ⓒ AFP

CHICAGO (ANP) - De inspanningen van Boeing om zijn vliegtuigen van het type 737 MAX weer in de lucht te krijgen, zijn deels vertraagd door zorgen over de vraag of piloten wel voldoende fysieke kracht hebben om een bepaalde zwengel in extreme noodsituaties handmatig om te draaien. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden.