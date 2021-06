Koolmees met Booking.com aan tafel over terugbetaling loonsteun na bonusregen

Veel partijen in de Tweede Kamer wilden weten of het mogelijk is dat steungeld terug te vorderen, of in ieder geval het bedrag dat aan bonussen wordt uitgekeerd. Niet alleen de linkse partijen zijn woedend. Ook VVD-Kamerlid Thierry Aartsen noemde de top van het bedrijf „aasgieren” tijdens een Kamerdebat over de vorige week aangekondigde verlenging van de steunpakketten.

Koolmees heeft naar eigen zeggen binnensmonds én hardop gevloekt toen hij las over de bonussen. Maar hij ziet geen mogelijkheid om geld terug te vorderen. „Mijn persoonlijke normen zijn niet hetzelfde als juridische normen.” Booking.com ontving in het voorjaar van 2020 NOW-steun. Het kabinet stelde pas bij latere steunrondes de eis dat bedrijven geen bonussen of dividend zouden uitkeren.

Bonussen

Toch is het ontvangen van NOW en het uitkeren van bonussen „niet te rijmen met elkaar”, vindt Koolmees. Maar „juridisch is er geen enkele manier om op dat punt terug te vragen.” Het is volgens hem niet eerlijk om de regels aan te passen met terugwerkende kracht. De minister van Sociale Zaken vindt dat „niet horen bij een betrouwbare overheid. En ik heb ook voor een juridisch stelsel te staan.”

Partijen riepen Koolmees daarom op om in gesprek te gaan met Booking.com. Hij wil er „voor waken” om specifieke bedrijven op het matje te roepen, maar hij wil wel meer weten over de afwegingen van Booking.com. Op aandringen van de Kamer beloofde Koolmees met een groep brede bedrijven in gesprek te gaan die loonsteun kregen of nog steeds ontvangen, waaronder Booking.com. Vrijwillige terugbetaling moet daarbij aan de orde komen.