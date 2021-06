Oproep Hoekstra aan bedrijven: ’Betaal steun terug als die niet nodig was’

De bedrijf uit Deventer besloot onlangs de 1,2 miljoen euro steun die het aan het begin van de coronacrisis had gekregen terug te storten. Het bedrijf had wel recht op het geld, omdat de omzet vorig voorjaar hard terugliep. Maar omdat het bedrijf uiteindelijk over 2020 juist meer omzet haalde dan een jaar eerder, besloot Auping om het overheidsgeld te retourneren.

Wat Hoekstra betreft een voorbeeld dat navolging verdient. Hij stipt aan dat ongeveer een vijfde van de bedrijven die vorig jaar steun hebben gekregen, uiteindelijk ondanks een dip aan het begin van de crisis over heel 2020 toch meer omzet hebben gedraaid.

„Ik wil echt een oproep doen aan alle bedrijven die het beter hebben gedaan dan normaal”, zegt Hoekstra verwijzend naar de actie van Auping. „Ik zou ons allemaal toewensen dat zij dat voorbeeld zullen volgen.”

Werkwijze Booking.com

Het demissionaire kabinet ziet ook dat de actie van Auping in schril contrast staat met de werkwijze van Booking.com. Dat kreeg zo’n 100 miljoen euro steun aan het begin van de crisis, maar ontsloeg later in het jaar duizenden mensen en deelde als klap op de vuurpijl riante vergoedingen uit aan de eigen top. Van links tot rechts wordt dat door de Kamer betiteld als ’schandalig’, ’immoreel’ en een ’treurige wanvertoning’.

„Ik kan er met mijn hoofd niet bij”, zegt ook minister Koolmees (Sociale Zaken). Maar hij stipt daar ook bij aan: „Mijn persoonlijke normen zijn niet de juridische normen.” En in de eerste ronde van loonsteun, de enige waar Booking.com gebruik van maakte, zat geen verbod op het uitdelen van bonussen of dividend. „Er was geen tijd om over allerlei voorwaarden na te denken”, zegt Koolmees, die daarmee aangeeft dat hij juridisch geen poot heeft om op te staan als het steun zou willen terugvorderen.

Verlengen steunpakketten

Het kabinet debatteert woensdag met de Tweede Kamer over het verlengen van de steunpakketten tot en met september. De Kamer heeft nog weinig te wensen over, behalve op het gebied van belastinguitstel. Dat moet het wat het kabinet betreft vanaf 1 juli al klaar zijn, uit angst dat bedrijven anders te veel schulden op gaan bouwen.

De Kamer denkt daar anders over. „Ik vind dat niet logisch”, zegt VVD-Kamerlid Aartsen. „Want juist bedrijven die nog niet open zijn, krijgen als eerste die blauwe brief op de mat. We moeten een keer beginnen met terugbetalen, maar 1 juli is nog echt te vroeg.” Hij vraagt daarom om nog drie maanden extra uitstel van de Belastingdienst, en krijgt daarin bijval van nagenoeg de hele Kamer.