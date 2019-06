Beeld ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Maastricht - Leuker kunnen we het niet maken. Die slogan van de Belastingdienst zal slecht vallen bij sommige mantelzorgers. Dat komt door de wijze waarop het gerechtshof in Den Haag artikel 10 van de Successiewet interpreteert. De casus is (aangepast voor Vaderdag): vader is eigenaar van de woning waarin hij samen met zijn dochter woont.