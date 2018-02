Rabo bloedt flink voor witwaszaak VS

Het gaat om Rabo's Amerikaanse dochter RNA (Rabobank National Association). De bank zou signalen hebben genegeerd dat klanten geld aan het witwassen waren. Het zou gaan om illegaal verkregen geld van drugkartels en andere criminele organisaties.

RNA reserveerde in januari al €310 miljoen voor de schikking. Verder is een schuldbekentenis overeengekomen over het belemmeren van het onderzoek van toezichthouder Comptroller of the Currency (OCC).

Hiermee heeft Rabobank verdere stappen van het Amerikaanse Openbaar Ministerie tegen de dochter afgekocht. Tegelijk mag de Amerikaanse Rabotak het strafbankje van extra toezicht van de OCC verlaten.

Er volgen geen verdere sancties of aanvullende maatregelen tegen Rabobank, die in 2013 al een flinke schikking met de Amerikaanse toezichthouders trof voor het aandeel in het manipuleren van de Liborrente.

Betreurenswaardig

Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie van Rabobank, noemt de overtredingen in de VS ’ernstig, betreurenswaardig en onaanvaardbaar’. „Rabobank is volledig gecommitteerd aan de hoogste niveaus van integriteit en aan strikte naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen in elk van de markten en jurisdicties waarin zij actief is”, stelt hij in een persverklaring. Hij benadrukt dat de bevindingen betrekking hebben op gebeurtenissen die plaatsvonden vóór 2014.

Rabobank breidde uit in Californië nadat de bank in 2002 een aantal in landbouwfinanciering gespecialiseerde lokale banken overnam. Inmiddels telt RNA honderd vestigingen, met 1500 medewerkers. De bank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de Amerikaanse staat.