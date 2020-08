Bitcoin stijgt tot boven $12.000 per stuk

Op het veel gebruikte vergelijkingsplatform Coinmarketcap.com noteert de tien jaar oude bitcoin rond 16 uur $12.141.

Daarmee sneuvelde het jaarrecord: begin augustus ging de munt door de piek van $12.118. De totale marktwaarde is hiermee gestegen naar $224 miljard. De volatiel bewegende munt noteerde eind 2017 bijna $20.000.

Nummer twee onder de cryptomunten, ethereum, bereikte maandag een waarde van $431.

Cryptomunten nemen in belangstelling toe. Bitcoin begon in de kredietcrisis als alternatief voor het huidige stelsel met fiat-geld. De munt wordt net als goud gezien als alternatief of veilige haven in economisch onzekere tijden, maar biedt geen dividend noch rente.