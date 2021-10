Premium Het beste van De Telegraaf

Overheden zetten druk op kabinet om Europese miljarden

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Brussel/Den Haag - De druk op het demissionaire kabinet om een herstelplan in te leveren in Brussel neemt toe. Nederland is het enige land in de Europese Unie zonder aanvraag voor het coronaherstelfonds, terwijl er zes miljard euro ligt te wachten.