Focus op banenrapport VS in eerste beursweek 2024

DEN HAAG (ANP) - Beleggers zullen in de eerste beursweek van het nieuwe jaar onder meer aandacht hebben voor het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat rapport, dat vrijdag verschijnt, is belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Op de beurzen wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente in het voorjaar gaat verlagen.

© Getty Images / AFP