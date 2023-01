Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Amerikaanse ban kan ASML geduchte concurrent opleveren

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

ASML stond bij de ontmoeting tussen premier Rutte en president Biden ook op de agenda.

Hoelang kan ASML zijn chipmachines nog verkopen aan China? De Nederlandse regering staat tot op het hoogste niveau onder druk van de Verenigde Staten om de export van lithografie-apparaten voor chipproductie naar het land helemaal te verbieden. De export van chiptechnologie was dinsdag een van de onderwerpen waar Rutte en Biden over spraken in het Witte Huis. ’Tekenen bij het kruisje’ wil Nederland niet, maar na het gesprek met Biden zei de premier te verwachten ’dat we die gesprekken over een breed front op een goede manier kunnen afronden’.