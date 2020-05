Autobezitter ziet olieprijs gestaag verder oplopen

De olieprijs is deze week in wat rustiger vaarwater gekomen na de turbulentie in de voorbije maand. De versoepeling van de coronamaatregelen in een groot aantal landen stut de olieprijs in de verwachting dat de vraag naar olie geleidelijk aan zal gaan toenemen. Daarnaast gaf de grote olieproducent Saoedi-Arabië eerder nog aan aan om zelfstandig de oliekraan wat dichter te gaan schroeven.

Vorige maand dook de olieprijs nog tot onder de $20 per vat nadat de zorgen over de impact van de coronacrisis op de vraag naar olie stevig aanwakkerden. De prijs van Amerikaanse olie voor contracten in mei werd zelfs negatief.

Toch bestaat er in de oliemarkt nog steeds de vrees dat vooral de olieprijs in de VS nog fors kan gaan fluctueren zodra het aflopen van de oliecontracten voor juni weer in zicht komt later deze maand.

Aan de pomp is de aantrekkende olieprijs zichtbaar voor automobilisten die nog op de weg zijn. De benzineprijs is in de voorbije week voorzichtig aan het stijgen naar een adviesprijs van €1,59 per liter na eind april nog tot een tussentijdse bodem van €1,56 te zijn gedaald.