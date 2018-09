Verzekeraars blijven beleggen in steenkool

Zelf zeggen de verzekeraars dat het om beleggingen gaat waar ze in directe zin geen invloed op hebben. Volgens Poolse wetgeving moeten pensioenfondsen daar namelijk lokaal investeren. Er wordt wel aan gewerkt om het tij te keren. ,,Deze beleggingen in Polen zijn in strijd met ons beleid om te stoppen met beleggen in kolen'', zo verklaart Aegon. ,,We zijn samen met andere beleggers al een tijd hard bezig om deze beleggingen ongedaan te maken.''

Van alle Europese verzekeraars die Unfriend Coal heeft onderzocht, investeert NN veruit meest in Poolse kolenbedrijven. Het ging volgens de organisatie in 2017 om een bedrag van in totaal 493 miljoen euro, 55 miljoen meer dan een jaar eerder. Zo zou het bedrijf een belang van 3,2 procent hebben in PGE, eigenaar van twee van de meest vervuilende kolencentrales van Europa.

Bij Aegon zou het gaan om een bedrag van bij elkaar 162 miljoen euro in 2017, wat neerkomt op een toename met 27 miljoen op jaarbasis. De Haagse verzekeraar bezit onder meer 1,2 procent van de aandelen PGE. Aegon beloofde ruim anderhalf jaar geleden al te stoppen met investeren in bedrijven die kolen produceren of verstoken. Bestaande beleggingen op dat vlak zouden worden verkocht.

Polen is volgens de onderzoekers het enige land in de Europese Unie dat nog investeert in nieuwe kolenmijnen en -centrales. Andere landen hebben zich juist ten doel gesteld op termijn helemaal te stoppen met het gebruik van steenkool om energie op te wekken. In Nederland gaat uiterlijk in 2030 de laatste kolencentrale dicht.