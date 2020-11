Vliegende taxi van startup slaat vleugels uit

Het grote voordeel van de vliegende taxi van Lilium is dat het toestel horizontaal kan opstijgen en landen. Het bereik van het toestel is 300 kilometer. Er kunnen in totaal vijf passagiers worden vervoerd.

Tweede thuisbasis

De activiteiten met de vliegende taxidienst in Florida gaan in 2025 van start. Een tweede thuisbasis staat gepland op een vliegveld bij de Duitse stad Düsseldorf, het land waar het toestel is ontwikkeld.

Remo Gerber, COO bij Lillum, benadrukt dat het toestel veiliger is dan een helikopter. Daarnaast wijst hij er op dat de prijs voor passagiers ook veel aantrekkelijker is.

Vorig jaar ging de Lilium Jet voor de eerste keer de lucht in. In totaal is voor €375 miljoen aan investeringen gedaan om het toestel te ontwikkelen.