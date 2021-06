Verzekeraar mag mysterieuze inbraak geen fraude noemen

Sterren

Politie krijgt negen tips over zaken De Jager en Van der Gijp

De politie heeft negen tips binnengekregen over de overvallen op bekende en vermogende Nederlanders, onder wie Nikkie de Jager en René van der Gijp. Dat meldt de politie nadat dinsdag in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaken is besteed.