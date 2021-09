’Hotel voor Poolse werknemers is een uitkomst’

Samen met andere ondernemers was hij te gast op de Catch, van schipper Arjan van den Hoek. Die zorgde met zijn vrouw Sheri voor een toplunch aan boord, die alleen werd onderbroken door een stop bij het nieuwe hotel-restaurant Flora Batava, zoals de buitenplaats Vijverhof nu heet. ,,Sinds april is het open”, zei eigenaar Inge van de Ven, die de succesvolle groothandel Home Delight opzette: ,,Overbodige interieur-spullen om overal neer te zetten”, lachte ze vol zelfspot, terwijl ze de opvarenden het sfeervolle horeca-buiten liet zien.

Friso Woudstra met Inge van de Ven in de bar van haar hotel-restaurant Flora Batava. Ⓒ Foto De Telegraaf

Weer aan tafel op het achterdek vertelde Eva Olde Monnikhof, directeur van diamantmuseum Diva in Antwerpen: ,,In Amsterdam wordt een fractie aan diamanten omgezet, van wat er in Antwerpen wordt verhandeld.” Zij wist te vertellen: ,,In Antwerpen is dat €48 miljard per jaar. Dat is 86 procent van de wereldhandel.”

Hidde Borstlap en Eva Olde Monnikhof voor buitenplaats Rupelmonde. Ⓒ De Telegraaf

Dan doet de makelaardij het beter. ,,Het begint nu met zo’n €2 miljoen”, zei de Loosdrechtse makelaar Len Veerman over de laagste huizenprijs bij hem in de buurt.,,Soms gooien mensen alles plat en bouwen ze daarna alles opnieuw. Dat betekent weer een flinke som erbij op die plek. De huizenprijzen groeien dus mee!”, klonk het met montere makelaarslogica.

Bouwgrond, dat is wat Hidde Borstlap en zijn vader verkopen op een bedrijventerrein van 73 ha. in Hellevoetsluis. ,,Er komt bijvoorbeeld een groot hotel voor 300 Poolse werknemers. Een uitkomst! Nu wonen zij vaak bij elkaar in particuliere woningen, waar ze voor veel overlast zorgen. In het nieuwe hotel hebben ze alles bij de hand.” Ondertussen gleed het stabiele schip, waarop geen glas op tafel verschoof, tussen de monumentale huizen door. Friso Woudstra, architect van nieuwe buitenplaatsen, fronste hier en daar bij de nieuwbouw die er wordt gepleegd.

Jkvr. Dieneke van Haeften met Frans de Groot voor het nieuwe hotel-restaurant Flora Batava. Ⓒ Foto De Telegraaf

Het zal voor veel cliënten van het UWV wel even duren voordat zij er ook iets kunnen kopen na de trainingen die Frans de Groot hen gaat geven in Amsterdam. Hij ontwikkelde de Bitsing-methode, een manier om met vaste succesfactoren je toekomst te verbeteren.

Arjan van den Hoek aan het roer van de Catch.

Jkvr. Dieneke van Haeften lijkt dat zelf geregeld te hebben met de app Great to Meet, die ze opzette: een app om de gegevens van het gezelschap waarin je bent, in één keer op te slaan op je telefoon. Zodoende heeft zij nu iedereen aan boord in haar mobieltje zitten. ,,Ik merkte dat ik zelf behoefte had aan zoiets. Dus dacht ik: waarom niet doorpakken?”