Hypotheekaanvraag stroever door corona

Bekijk ook: Banken worden nog strenger bij hypotheken

Huizenzoekers moeten sinds de coronacrisis uitbrak een vragenlijst aanvullen bij geldverstrekkers die een NHG-hypotheek aanbieden. Daarin moeten ze onder meer antwoord geven op vragen over de kans op werkeloosheid.

Gedupeerd

„Voorheen kreeg je gewoon een hypotheek als je een contract voor onbepaalde tijd had. In de gedupeerde sectoren is dat niet langer afdoende. Je moet ook een inschatting van de gevolgen van de coronacrisis maken”, zegt Michiel Meijer van de Van Bruggen Adviesgroep tegen RTL.

Dit is vooral lastig voor mensen werkzaam in de culturele en evenementensector en in het toerisme en de horecasector.

Contract

ING en ABN Amro willen ook bij een vast contract dat de werkgever een verklaring tekent, waarin personeelszaken verklaart dat het bedrijf niet van plan is om de werknemer te ontslaan. Daarnaast belt Venn Hypotheken na afronding van het dossier ook de werkgever nog na, zegt een woordvoerder van De Hypotheker.