Zelf pensioensparen? Helft Europeanen doet het niet

Van de Europeanen die niets in de derde pijler inleggen, wil meer dan de helft dat wel doen: 62% van hen geeft aan dat zij wel extra zouden willen sparen voor hun pensioen. Helaas kan 42% van hen dit gewoon niet opbrengen. Hun budget is te krap, zeggen ze, om zelf ook nog eens te gaan pensioensparen.

’Zorgwekkend’

Nicolas Jeanmart van Insurance Europe zegt: „Gezien het feit dat zo’n zorgwekkend deel van de mensen op dit moment niet genoeg spaart voor hun pensioen, is het dringend noodzakelijk om op EU- en nationaal niveau te bespreken hoe dit het beste kan worden veranderd.”

In het onderzoek werd ook gekeken naar de manier waarop mensen het liefste zouden sparen in de derde pijler. ’De hoogste prioriteit van mensen bij het sparen voor hun pensioen is de zekerheid van het geld dat ze hebben geïnvesteerd. Ze willen ook in staat zijn om de bijdragen te verhogen of te stoppen, om het spaargeld over te laten aan de nakomelingen en om gemakkelijk te kunnen sparen of om toegang te krijgen tot het spaargeld’, aldus het rapport van Insurance Europe.