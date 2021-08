Aegon schroeft dividend op na hogere winst

De donderdag voorbeurs gemelde nettowinst van Aegon kwam in het afgelopen kwartaal uit op €849 miljoen. Volgens topman Lard Friese een ’sterk resultaat’. In reactie liep de koers 5,5% op.

Het nettoverlies van ruim €1 miljard een jaar eerder in de coronapandemie moest volgens de consensus van analisten een winst van €331 miljoen opleveren, daar is het ruim boven gekomen.

De markt zat erg mee met beleggingen, zegt Friese, maar Aegon heeft ook zijn kosten met nog eens €220 miljoen verlaagd. De ceo stelt hiermee op koers te liggen voor de plannen voor 2023, waarbij hij een structurele kostenbesparing van €400 miljoen moet bereiken.

Bekijk ook: Aegon maakt vaart met kostenbesparingen

Analisten rekenden vooraf al op een aangesterkt resultaat over het tweede kwartaal, vooral bij zijn Amerikaanse activiteiten.

Het operationeel resultaat is met 62% stijging ook beter dan verwacht bij €562 miljoen. Analisten rekenden hier gemiddeld op €462 miljoen, tegen €347 miljoen een jaar eerder, en €228 miljoen uit de Amerikaanse omzet (2020: €133 miljoen) dankzij herstel van variabele lijfrentes.

Inkoop aandelen

In juli meldde Aegon, in 1983 ontstaan uit de fusie van AGO en Ennia, eigen aandelen ter waarde van €133 miljoen in te kopen. Dat moest zowel het verwaterende effect van afgelopen jaar beperken. Een effect dat beleggers afgelopen maanden beviel.

Friese troefde met een Solvency II-ratio van 208% ook duidelijk de verwachtingen af. Marktvorsers hadden die op 198% verwacht, in 2020 was dat 195%.

Dezelfde marktvorsers rekenden in doorsnee op een verhoging van het dividend van €0,06 naar €0,07 per aandeel. Die verhoging van het interimdividend kwam donderdagochtend uit op €0,08. „De vooruitgang die we boeken geeft ons vertrouwen om ons dividend sneller te kunnen verhogen richting onze doelstelling voor 2023 van rond €0,25 per gewoon aandeel”, aldus Friese.

Bekijk ook: Aegon ziet toename claims vanuit VS door pandemie

In de VS maakte het gebruik van de recente rentestijging voor zijn beleggingen. Friese kondigde eerder aan zijn portefeuille met variabele Amerikaanse lijfrentes op tafel te brengen voor verkoop. Het bedrijf verkocht dit jaar in de VS al het Transamerica Ventures fonds, gevolgd door Stonebridge.