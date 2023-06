Olieprijs deze week flink omlaag

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) staat nu iets boven de $62. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is minder dan $73 waard per vat.

Elders lager

Aan de pomp zijn de brandstofprijzen iets aan het dalen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op €1,984, tegen €1,986 een dag eerder. Bij onbemande pompen kunnen automobilisten tot wel dertig cent goedkoper terecht. Overigens komt er per 1 juli liefst 17 cent bovenop, omdat dan de accijnskorting vanwege de energiecrisis deels wordt teruggedraaid.

Afremmen economie

Handelaren op de oliemarkt vrezen dat de renteverhogingen door onder meer de Federal Reserve in de VS, de Britse centrale bank en de Europese Centrale Bankde economie verder zullen afremmen, waardoor de vraag naar olie wordt ondermijnd. Ook zijn er zorgen over het herstel van de Chinese economie na het loslaten van de strikte coronabeperkingen in het land. China is ’s werelds grootste olie-importeur.

Door het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de Fed trekt ook de dollar in waarde aan. Een sterkere dollar maakt olie duurder voor handelaren met andere valuta’s, wat ook de vraag kan drukken. Oliekartel OPEC+ probeert wel de prijzen te stuwen met productieverlagingen.