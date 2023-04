Premium Het beste van De Telegraaf

Column: beleggers en ondernemers, denk geopolitiek!

Het blok dat het beste kapitalisme met mercantilisme weet te verenigen, komt als sterkste uit deze strijd, aldus Lagarde. Let op haar woorden, stelt Rabo-analist Stefan Koopman. Ⓒ Getty Images

Het is volstrekt zinloos om over macro-economisch of beleggingsbeleid na te denken zonder hierbij geopolitieke, of beter gezegd geo-economische, overwegingen centraal te stellen. Dat vereist dus een totaal andere mindset: niet alleen in Brussel, Frankfurt of Den Haag, maar ook bij u als belegger of ondernemer.