Column: er komen nog twee of drie uitstekende beursjaren aan

Premium Financieel

Onderzoek: één op de tien Nederlanders belegt in crypto’s

Het aantal Nederlanders dat in crypto’s zoals de bitcoin en ethereum belegt, is dit jaar met maar liefst 570.000 gestegen tot in totaal 1,6 miljoen. Bijna de helft van de instappers is daarbij vrouw, zo blijkt uit grootschalig onderzoek van onderzoeksbureau Kantar. „Zij stappen vooral in vanwege de ...