’Twee keer zo duur!’ De wereld zucht onder hogere prijzen

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Alles wordt duurder. Niet alleen in Nederland, waar de inflatie op het hoogste niveau in veertig jaar staat, maar overal ter wereld. Nu er aan alles – van mankracht tot computerchips – een tekort is en economieën na corona harder uit de startblokken schieten dan verwacht, voelt de consument dat in de knip. Een rondje langs de velden.