Afwachtende AEX licht lager gesloten

De AEX-index sloot 0,1% lager op 579,55 punten. De AMX daalde 0,2% naar 825,67 punten.

„Beleggers waren vandaag afwachtend”, zei analist Jan Wirken (ABN Amro). „Er is consensus dat de Fed de rente in de VS woensdag gaat verlagen. Belangrijker is het commentaar dat erbij wordt geleverd.”

„De grote vraag is of Fed-voorzitter Jerome Powell naast een renteverlaging van 25 basispunten ook met nieuwe liquiditeitssteun gaat komen. Op dat laatste hebben de Amerikaanse beurzen het altijd goed gedaan”, benadrukte vermogensstrateeg Richard Abma (OHV).

Volgens ABN Amro-analist Wirken wordt er deze week verder geen groot nieuws verwacht over de Brexit of het handelsconflict tussen de VS en China. „We maken waarschijnlijk even een pas op de plaats.”

De beurzen in Londen (+2%) en Frankfurt (+0,1%) zaten vandaag in de lift, terwijl Parijs vlak was. In Londen steeg het aandeel van de London Stock Exchange met bijna 15% na een overnamebod van $27 miljard op dataleverancier Refinitiv.

De Amerikaanse beurzen stonden aan het einde van de middag verdeeld. De Dow Jones koerste 0,3% hoger, terwijl technologiebeurs Nasdaq (-0,7%) en de S&P 500-index (-0,2%) een stap terug deden. Diverse vooraanstaande ondernemingen komen deze week met kwartaalcijfers, waaronder Apple op dinsdag en ING en Shell op donderdag.

In de AEX was KPN de grootste stijger met een plus van 2,8%. Takeaway.com mocht aanvankelijk ruim 7% bijschrijven, maar sloot 0,5% lager. Het maaltijdenbestelbedrijf wil zijn Britse branchegenoot Just Eat overnemen voor €5,6 miljard. ING toonde zich positief over de overname en vond de geboden prijs alleszins redelijk.

Heineken schoot echter 6,3% omlaag. De bierbrouwer zag zijn halfjaarwinst licht dalen door onder meer hogere kosten. De bierverkopen in West-Europa, mede door het ontbreken dit jaar van een groot voetbalkampioenschap. Analisten toonden zich teleurgesteld. Degroof Petercam zag zelfs aanleiding het advies naar ’verkopen’ te verlagen.

Aalberts Industries daalde 1,5%, na de aankondiging van een kleine overname in de VS. Galapagos verloor 0,4% nadat het biotechnologiebedrijf door de Amerikaanse zakenbank Jefferies van de kooplijst werd gehaald.

Bij de middelgrote fondsen was Eurocommercial Properties (+3,2%) de grootste stijger. Het vastgoedfonds verkocht een 50%-belang in een winkelcentrum in Parijs voor €203 miljoen aan AXA Investment Partner. ING noemt dit goed nieuws voor de schuldenpositie.

Bodemonderzoeker Fugro (-3,3%) was de grootste daler in de AMX. Chiptoeleverancier Besi (-1,8%) kreeg een ’houden’-advies van ABN Amro.

Smallcapfonds Pharming steeg met 11%. Donderdag kwam het biotechnologiebedrijf met meevallende halfjaarcijfers naar buiten.

Kas Bank steeg met 0,8% naar €12,50. De Franse effectendienstverlener Caceis heeft zijn overnamebod van €12,75 per aandeel officieel gelanceerd.

