Takeaway in trek, kater bij Heineken

Om elf uur stond de AEX 0,1% hoger op 580,5 punten. De AMX daalde 0,1% naar 826,7 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeter kwamen ook nauwelijks van hun plek, na de winsten van vorige week. De Duitse DAX stond onveranderd en de Franse CAC 40 zakte 0,1%. De Britse FTSE 100 blonk met een winst van 1,1% uit.

De futures wezen op een vlakke start van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag, na de 0,2% tot 1,2% hogere slotstanden op vrijdag.

In Azië was de stemming vanochtend licht bedrukt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,2% lager.

Beleggers keken enerzijds uit naar het rentebesluit dat de Fed woensdagavond neemt. De Amerikaanse centrale bank verlaagt de rente hoogstwaarschijnlijk met een kwartje, hoewel sommigen zelfs op 50 basispunten rekenen. Daarnaast vindt er deze week weer handelsoverleg plaats tussen de VS en China. President Donald Trump liet vrijdag weten dat een akkoord wel eens lang op zich kan laten wachten.

Veel vooraanstaande beursondernemingen komen deze week met cijfers, waaronder Apple op dinsdag en ING en Shell op donderdag.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk Takeaway uit met een plus van 4,1%. Het maaltijdbestelbedrijf wil zijn Britse branchegenoot Just Eat overnemen tegen een premie van 15% bovenop de beurskoers van vrijdag. ING toont zich positief over de overname en vindt de geboden prijs alleszins redelijk.

KPN volgde met een vooruitgang van 2,5%.

Heineken schoot 5,3% omlaag. De bierbrouwer zag zijn halfjaarwinst dalen, door lagere verkopen in West-Europa en een stevige kostenstijging. Analisten tonen zich teleurgesteld. Degroof Petercam zag zelfs aanleiding het advies naar ’verkopen’ te verlagen’.

Industrie- en technologieconcern Aalberts daalde 0,5%, na de aankondiging van een kleine overname in de VS.

Het biotechnologiebedrijf Galapagos zakte 0,3%, na door de Amerikaanse zakenbank Jefferies van de kooplijst te zijn gehaald.

Bij de middelgrote fondsen stond Besi met een verlies van 2,9% onderaan. ABN Amro is de toeleverancier aan de chipsector gaan volgen en komt tot een houdadvies.

Vastgoedbedrijf Wereldhave zakte 0,8%, na een verkoopadvies door het Franse effectenhuis AlphaValue.

Eurocommercial Properties klom 3,9%, in reactie op de aangekondigde verkoop van een 50%-belang in een winkelcentrum in Parijs. ING noemt dit goed nieuws voor de schuldenpositie.

Smallcap Pharming steeg met 5,7% tot nagenoeg €1. Donderdag kwam het biotechnologiebedrijf met meevallende halfjaarcijfers naar buiten.

Kas Bank steeg met 0,8% naar €12,50. De Franse effectendienstverlener Caceis heeft zijn overnamebod van €12,75 per aandeel officieel gelanceerd.

