Hoe wordt kantoor na corona?

Zij zijn waarschijnlijk ook de enigen die de tentoongestelde kunstwerken van Selwyn Senatori kunnen betalen. Want alles is te koop. Out of Office Forever heet dit initiatief in het voormalige tweesterrenrestaurant &Moshik, dat hier afgelopen zomer zijn deuren moest sluiten. ,,We gaan dit eerst eens drie maanden doen”, keek mede-eigenaar Samhoud vooruit. ,,Daarna blijft dit een ontmoetingsplek voor bijzondere mensen. Hoe? Dat zien we nog wel!”

Senatori's rechterhand Leonie Kerkhoven en Salem Samhoud met de plaat die hem met de kunstenaar in contact bracht.

Nu is hier dus eerst even hoogst actuele kunst te zien over gesloten kantoren. Over thuiswerken, Out of Office, en hoe iedereen daarmee omgaat.

,,Dit is wat we allemaal missen”, zei Senatori bij een stapel dozen met opschriften als ’table for two’, ’hugs’, ’concerts’ en de woorden ’cocktails, dinnerparty, uber, hotel’. Als een mantra sprak hij deze laatste vier woorden nog eens dromerig uit. ,,Missen jullie dat niet?”, vroeg de kunstenaar die ook in deze tijd zijn naam als levensgenieter moet zien hoog te houen. Het leek een stapel slapende spullen zoals die bij menigeen op zolder staat.

Op de eerste verdieping hangt de plaat van een man die alles heeft en die te stoned is van de drugs om zonder brokken in zijn kostbare sportwagen te stappen. Zoals in de film The Wolf of Wall Street. Het zijn brede schouders die de weelde kunnen dragen, lijkt de boodschap. Daarnaast hangt een plaat van twee zwervers die met een plastic tas op straat zitten. ,,Die twee ken ik. Ze hadden het heel gezellig”, verzekerde Senatori. Bezoekers kunnen zich afvragen met wie zij zich vereenzelvigen.

Verderop staat een klimaatkast vol tientallen mokken met namen erop. Small Talk at the Coffee Machine heet het. ,,Mokken die iedereen heeft achtergelaten”, legt de kunstenaar uit. Op een zuil staat een kopje met een lipstickafdruk. ,,Je mist het contact. Het broeierige dat je soms hebt op kantoor”, lichtte mede-kunstenaar Marijn Korver toe. ,,Dat onderschatten ondernemers”, vond Senatori. ,,Alle efficiëntie en het Zoom-vergaderen gaan ten koste van menselijke warmte.”

Senatori's collega Marijn Korver bij de mega-afvalemmer van bijna €60.000.

Het klapstuk was een zeer forse vuilnisemmer met de tekst ’I don’t waste my time’. ,,We hebben er met acht man drie weken aan gewerkt”, verzekerde Korver. Dit eerste exemplaar, uit een oplage van drie, zou door een particulier zijn gekocht voor €58.000,-

Het zijn allemaal geen panklare antwoorden op de moeilijke vragen van deze tijd, dat gaf Senatori onmiddellijk toe. ,,Dit is een distillatie van observatie”, toonde hij zich ook creatief met woorden.

Samhoud hoopt dat de voordelen van de Out of Office-tijd behouden blijven en dat we ons bezinnen op de nadelen: ,,Ik heb nog nooit zo’n gelukkige periode gehad! Ik ben er eigenlijk dankbaar voor dat mijn generatie het nu ook eens moeilijk heeft gehad. Zo worden we op nieuwe ideeën gebracht.”