Kater Fed en domper Shell duwen AEX fors omlaag

Amsterdam (DFT) - De AEX kwam donderdag somber uit de startblokken. De terughoudendheid bij de Federal Reserve over een verdere verlaging van de rente werkte verkoopdruk in de hand. De forse terugval van het zwaarwegende fonds Shell na de resultaten speelde het sentiment ook parten. ING moest eveneens terrein prijsgeven in reactie op de cijfers.