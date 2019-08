Shell en ING kleuren AEX rood

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,4% lager op 569,73 punten. Bij de start dook de hoofdgraadmeter nog onder de 565 punten. De Midkap-index ging 1,5% vooruit naar 835,24 punten.

Elders in Europa was het beeld verdeeld. Frankfurt raakte 0,2% kwijt, terwijl Parijs 0,1% vooruit ging.

Wall Street dook gisteravond omlaag na de bekendmaking van het Amerikaanse rentebesluit. De Federal Reserve (Fed) verlaagde zoals verwacht de rente met 25 basispunten naar de bandbreedte van 2,25 tot 2%, maar in de toelichting hield Fed-voorzitter Powell zich op de vlakte over de noodzaak van verdere renteverlagingen. Dat zorgde voor teleurstelling bij beleggers. De futures wezen voor vanmiddag op een licht hogere opening.

In de AEX kwam een groot aantal hoofdfondsen met de resultaten naar buiten. De cijfers van ING kregen een negatieve ontvangst. Het bankconcern wist de resultaten te stabiliseren ondanks het lastige renteklimaat, maar zag de kosten sneller toenemen dan werd voorzien. Het aandeel gleed 2,5% weg.

DSM koerste 0,9% lager. Het vitamine- en fijnchemieconcern heeft afgelopen kwartaal een lagere omzet en bedrijfsresultaat behaald.

Royal Dutch Shell dook verder in het rood en werd 5,1% teruggeworpen. De olie- en gasreus zag in het voorbije kwartaal de helft van zijn nettowinst verdampen. Volgens RBC werd de teleurstellende winstontwikkeling vooral in de hand gewerkt door de lagere gasprijzen.

ArcelorMittal daarentegen kreeg er 1,5% bij. Het staalconcern is in het tweede kwartaal diep in de rode cijfers gedoken, maar presteerde met de omzet beter dan verwacht.

De verzekeraars hadden de wind in de rug. Aegon en NN Group plusten 1,3% respectievelijk 0,5%.

Unibail-Rodamco-Westfield dat woendag nabeurs de boeken open deed, dikte 1,3% aan. Het vastgoedconcern verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Vopak vervolgde de weg omhoog met een winst van 1,6%. Het tankopslagbdrijf was de voorgaande dag ok al gewild na de publicatie van beter dan verwachte resultaten.

Midkapper Altice Europe stal de show met een koerssprong van 24%. Het Franse telecom- en kabelbedrijf heeft zijn omzet- en winstverwachtingen in Frankrijk voor het hele jaar 2019 verhoogd.

AMG kreeg een dreun van 15,4% voor de kiezen. Het gespecialiseerde staalconcern gaf een winstalarm, na een teleurstellend tweede kwartaal.

Intertrust zat flink in de lift met een spurt omhoog van 8,3%. De flinke verbetering van de winst bij de financieel dienstverlener viel in goede aarde bij beleggers.

Smallcapfonds Ordina zakte 1,4% ondanks dat de automatiseerder in de eerste helft van 2019 zijn omzet en winst wist op te voeren.

