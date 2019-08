Shell en ING verliezen op groene AEX

De AEX-index sloot 0,1% hoger op 572,46 punten. De Midkap eindigde 2,1% in de plus op 840,23 punten. De koersenborden in Parijs (+0,3%) en Frankfurt (+0,1%) kleurden eveneens groen, terwijl Londen (-0,3%) in het rood verkeerde.

De renteverlaging in de VS met een kwart procentpunt hield de gemoederen bezig op de beurzen. Volgens macro-econoom Stefan Koopman (Rabobank) was die algemeen verwacht, maar waren veel beleggers te ver op de muziek vooruitgelopen door nog eens twee renteverlagingen voor de rest van dit jaar in te prijzen. „Volgens Fed-voorzitter Powell is dit echter een beetje te veel.”

Koopman sluit niet uit dat Powell voor het einde van dit jaar de rente nog een keer gaat verlagen. „De Fed zal dat echter niet meer op de automatische piloot doen, maar op basis van de economische data die verschijnt.” Daarom kijken de financiële markten met extra belangstelling naar het Amerikaanse banenrapport dat vrijdagmiddag wordt gepubliceerd. De algemene verwachting is dat er vorige maand 165.000 banen zijn bijgekomen. Mocht het banenrapport tegenvallen, dan zullen de speculaties over een nieuwe renteverlaging in de VS losbarsten, aldus Koopman. De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 1,1% tot 1,6% hoger.

In de AEX kwam een groot aantal hoofdfondsen met de resultaten naar buiten. De cijfers van ING kregen een negatieve ontvangst. Het bankconcern wist de resultaten te stabiliseren ondanks het lastige renteklimaat, maar zag de kosten sneller toenemen dan werd voorzien. Het aandeel ING gleed 2,3% weg.

Royal Dutch Shell dook verder in het rood en werd 4,9% teruggeworpen. De olie- en gasreus zag in het voorbije kwartaal de helft van zijn nettowinst verdampen door lagere energieprijzen.

ArcelorMittal zakte 1,5%. Het staalconcern is in het tweede kwartaal diep in de rode cijfers gedoken, maar presteerde met de omzet beter dan verwacht.

DSM koerste 2,1% in de plus. Het vitamine- en fijnchemieconcern heeft afgelopen kwartaal een lagere omzet en bedrijfsresultaat behaald.

Vopak (+3,6%) was de grootste stijger in de AEX. Het tankopslagconcern was woensdag ook al gewild na de publicatie van beter dan verwachte kwartaalresultaten. Zorgtechnologieconcern Philips ging 2,7% vooruit. Informatieleverancier Wolters Kluwer mocht 2,5% bijschrijven.

Unibail-Rodamco-Westfield dat woendag nabeurs de boeken open deed, kreeg er 1,2% bij. Het vastgoedfonds verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Midkapper Altice Europe stal de show met een koerssprong van 23,8%. Het Franse telecom- en kabelbedrijf heeft zijn winstverwachting voor heel 2019 verhoogd.

Intertrust zat eveneens flink in de lift met een spurt omhoog van 11,9%. De flinke verbetering van de winst bij de financieel dienstverlener viel in goede aarde bij beleggers.

AMG kreeg een dreun van 18,4% voor de kiezen. Het gespecialiseerde staalconcern gaf een winstalarm, na een teleurstellend tweede kwartaal.

Smallcapfonds Ordina zakte 2,6% ondanks dat de automatiseerder in de eerste helft van 2019 zijn omzet en winst wist op te voeren.

