Brits treinvervoer bijna platgelegd door staking

Het treinverkeer in het Verenigd Koninkrijk is dinsdag grotendeels platgelegd door een staking van spoorpersoneel. Grote treinstations in Londen waren vrijwel uitgestorven.

De staking van 48 uur werd georganiseerd door de vakbond RMT. Er doen ongeveer 40.000 leden mee aan de actie. Donderdag wordt ook gestaakt door de machinistenvakbond Aslef. De spoorbonden zijn al langer bezig met acties om een forse loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.