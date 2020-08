Bouwconcern Heijmans: huizen duurder door nieuwe geluidsnormen

Heijmans-baas Ton Hillen zag vijf collega’s met corona op de intensive care belanden. Ⓒ ANP

Amsterdam - Nieuwbouwwoningen zullen in prijs stijgen als de nieuwe Omgevingswet en de stikstofnormen niet worden aangepast. Daarvoor waarschuwt bestuursvoorzitter Ton Hillen van bouwconcern Heijmans vrijdag. Over de nieuwe wet is veel te doen, omdat grote gebieden in de Randstad als ’zeer slecht’ leefklimaat worden aangemerkt. Daardoor staat de nieuwbouw van 380.000 woningen in de regio Schiphol op de tocht.