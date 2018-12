Geen beursgang maar verkoop voor Eneco

Volgens twee ingewijden uit de bankenwereld, tegen persbureau Reuters, lijkt de optie van een beursgang daarmee te hebben afgedaan.

De bronnen schatten de waarde van de onderneming op zo'n 4 miljard euro. Eneco is nu nog in handen van een grote groep gemeenten. Afgelopen najaar werd een verkoopproces in gang gezet. Alle verkoopopties worden daarbij onderzocht, van een beursgang tot een verkoop door middel van een veiling. Een definitief besluit valt pas na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart worden gehouden.