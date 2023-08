Minister De Jonge: Wielrennen net politiek

Een wielerronde is echt iets Brabants. Het hele dorp loopt ervoor uit en de sponsoren en het gemeentebestuur nodigen gasten uit. Zo ook in Etten-Leur waar fietsfan en minister Hugo de Jonge de eregast was van burgemeester en voormalig VVD-Kamerlid Mark Verheijen.

Vl.l.n.r. Mireille de Jonge, Jasper Philipsen, Hugo de Jonge, burgemeester Mark Verheijen en Mathieu van der Poel.