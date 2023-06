Premium Het beste van De Telegraaf

Column: ’Whatever it breaks’ is nieuwe motto centrale bankiers

Door Stefan Koopman Kopieer naar clipboard

Mario Draghi Ⓒ ANP / HH

Bijna elf jaar geleden sprak Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank de fameuze woorden 'Whatever it takes'. De centrale bankiers van deze wereld hebben een nieuw motto: ‘Whatever it breaks!’