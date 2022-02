’Halve ton overbieden op huis nu heel normaal’

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) die RTL Nieuws heeft opgevraagd.

In het laatste kwartaal van 2021 werd in 30 procent van de gevallen overboden met een halve ton, blijkt uit cijfers van de NVM. Een jaar eerder was dit nog het geval bij 5 procent van de verkochte woningen. Gemiddeld wordt op 81 procent van alle verkochte woningen overboden. Een jaar eerder ging het nog om 59 procent van de huizen.

De hoogste overbieding in de prijsklasse 300.000 tot 400.000 euro was in het Drentse Hoogeveen. Een vrijstaande woning met een vraagprijs van 400.000 euro ging weg voor 560.000 euro.