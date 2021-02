Binnenland

Duizenden perenbomen gratis af te halen in Olst

Er is een overschot aan perenbomen ontstaan in het oosten van het land door problemen met de export. Inwoners van Olst-Wijhe kunnen de bomen daarom gratis komen afhalen. De bomen zouden richting Rusland gaan, maar blijven nu in Nederland. Het zou gaan om zo’n 125.000 bomen.