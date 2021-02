Rampjaar bij Shell eindigt ook in mineur

Dat maakt het olie- en gasbedrijf donderdag bekend bij de publicatie van zijn vierde kwartaalcijfers.

Het kwartaalverlies bedraagt nog eens $4 miljard, waarmee de teller in totaal op een min van $21,7 miljard uitkomt voor Shell. In het vierde kwartaal van 2019, het laatste dat niet door de corona pandemie geraakt werd, schreef Shell nog $1 miljard aan winst bij. Het hele jaar 2019 was bovendien goed voor $15,8 miljard winst.

Toch is topman Ben van Beurden tevreden met een aantal zaken, zo verwoordt hij in het kwartaalcijferbericht. Van Beurden vindt ’dat de balans sterker uit 2020 is gekomen.’ Dat daar een forse dividendverlaging in het voorjaar voor nodig was, is bekend. Maar de schuldenberg van Shell blijft nog altijd steken op $75 miljard, maar een paar procent minder ($4 miljard) dan 12 maanden eerder.

In het eerste kwartaal hoopt Shell zijn aandeelhouders weer ietsje te paaien met de tweede dividendverhoging sinds de dramatische 67% korting uit het voorjaar. Na het eerste kwartaal komt er weer 4% bij, en wordt het dividend $0,1735 per aandeel. Shell wil een ’progressief dividendbeleid’ blijven voeren, zo zegt het bedrijf.

Monsterverlies

Een lichtpuntje zit ook in de vrije kasstroom (cffo), die op jaarbasis weliswaar daalde naar $34,1 miljard (was $42,2 miljard), maar redelijk stand hield ondanks de volatiele en lage olie en gasprijzen.

Het kwartaalresultaat (CCS) voor afschrijving en gewaardeerd tegen de huidige olieprijs kwam met $393 miljoen lager uit dan analisten verwachtten. De veel bejubelde handelstak van Shell, vaak de vlag op de modderschuit in 2020, leed een monsterverlies van meer dan $2 miljard. Ook de raffinaderijen van Shell zaten diep in de rode cijfers. Chemie en gas schreven daarentegen zwarte cijfers in het vierde kwartaal.

Eerder deze week noteerden rivalen Exxon en BP ook al dramatische jaarcijfers.

Volgende week wil Shell zijn naar verwachting ingrijpende herstructurering aankondigen, waarmee het bedrijf de gedaalde inkomsten aanpakt, maar zich ook herpositioneert voor een toekomst waarin fossiele brandstoffen minder dominant zullen zijn.