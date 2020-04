Verliezen Wall Street lopen op

Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie in de min. Daarbij liepen de verliezen gedurende de dag wat op. Het nieuwe coronavirus blijft de markten domineren. Beleggers verwerkten ook het een banenrapport van loonstrookverwerker ADP waaruit bleek dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven door de coronacrisis is gekrompen, al was die krimp wel veel minder sterk dan verwacht. Het rapport van ADP loopt vooruit op het banencijfer van de Amerikaanse overheid op vrijdag.