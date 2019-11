Handelshoop stuwt Aziatische beurzen

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus. Washington en Peking lieten vrijdag weten constructieve handelsgesprekken te hebben gevoerd. Volgens de Amerikanen zou een deal later deze maand kunnen worden ondertekend. Daarnaast verklaarde de Amerikaanse minister van Economische Zaken Wilbur Ross afgelopen zondag dat de licenties voor Amerikaanse bedrijven om producten te verkopen aan het Chinese telecomconcerns Huawei "binnenkort" zullen worden toegekend. Huawei staat op een zwarte lijst vanwege zorgen over de nationale veiligheid.

De Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,3 procent aan en de Kospi in Seoul steeg 1,4 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent hoger. De handel in het aandeel Westpac werd stilgelegd. De Australische bank maakte bekend meer geld te willen ophalen na een daling van de winst. Daarnaast bleek dat Australische winkelverkopen in september minder sterk zijn gestegen dan verwacht.