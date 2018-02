Dit zijn de 10 rijkste bitcoinbeleggers

1 Chris Larsen ($7,5 tot 8 miljard): De 57-jarige Larsen heeft een fortuin verdiend als mede-oprichter van Ripple, het betaalbedrijf achter de gelijknamige cryptomunt.

2 Joseph Lubin ($1 tot 5 miljard): De 53-jarige Lubin is mede-oprichter van Ethereum, het platform waarop de cryptomunt ether wordt verhandeld. De Canadees werkte eerder als zakenbankier voor Goldman Sachs.

3 Changpeng Zhao ($1 tot 1,2 miljard): De 41-jarige Zhao is de baas van cryptobeurs Binance.

Tyler en Cameron Winklevoss Ⓒ BLOOMBERG

4 Cameron en Tyler Winklevoss ($900 miljoen tot $1,1 miljard): De 36-jarige tweelingbroers Winklevoss zijn bekend geworden door hun ruzie met Mark Zuckerberg, die zij ervan beschuldigden het idee voor Facebook van ze te hebben gestolen. Die kwestie is geschikt voor $65 miljoen. De broers hebben een deel van dat geld met veel succes gestoken in onder meer bitcoins.

5 Matthew Mellon ($900 miljoen tot $1 miljard): De 54-jarige Mellon is een erfgenaam van de oprichter van de Bank of New York Mellon. Naast zijn zakelijke belangen is Mellon ook actief als voorzitter van het financiële comité van de Republikeinse Partij in New York.

6 Brian Armstrong ($900 miljoen tot $1 miljard): De 35-jarige Armstrong is CEO van Coinbase. Hij heeft dit handelsplatform voor onder meer bitcoin, bitcoin cash, ether en litecoin in 2011 opgericht met Fred Ehrsam.

7 Matthew Roszak ($900 miljoen tot $1 miljard): De 45-jarige Roszak heeft aan de basis gestaan van blockchainbedrijf Bloq and investeringsmaatschappij Tally Capital.

8 Anthony Di Iorio ($750 miljoen tot $1 miljard): De 43-jarige Di Iorio is mede-oprichter van Ethereum en grondlegger van walletleverancier Jaxx en blockchainonderneming Decentral.

9 Brock Pierce ($700 miljoen tot $1 miljard): De 37-jarige Pierce is voorzitter van de Bitcoin Foundation. Hij heeft in ruim dertig blockchaingerelateerde bedrijven geïnvesteerd. Tijdens zijn jeugd speelde hij in de Disney-film The Mighty Ducks.

10 Michael Novogratz ($700 miljoen tot $1 miljard): De 53-jarige Novogratz leidt Galaxy Investment Partners, een firma die investeert in cryptomunten. Hij was eerder hedgefondsmanager bij Fortress Investment Group en partner bij zakenbank Goldman Sachs. Novogratz kwam in 2006 in het nieuws door een huis van acteur Robert de Niro in New York te kopen voor ruim $12 miljoen.