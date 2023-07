Pricewise: vaste energiecontracten steeds vaker uitverkocht

Door de grillige marktprijzen van energie is er volgens directeur Hans de Kok van Pricewise momenteel veel vraag naar vaste contracten. „We zien dat gemiddeld 20 tot 25 procent van de overstappers kiest voor een meerjarencontract en 70 procent voor een contract van een jaar. Vroeger sloot gemiddeld 10 procent een meerjarencontract af. De vraag naar langer vast is dus verdubbeld en dat zien we terug in het uitverkochte en wisselende aanbod.”

Volgens De Kok kopen de meeste energieleveranciers vanwege de snel veranderende markt hun elektriciteit en gas in beperkte hoeveelheden in om hun eigen risico te dekken of te spreiden. Door de toenemende vraag naar meerjarige energiecontracten is het aanbod regelmatig uitverkocht en komt er vaak weer nieuw aanbod. Zo kan het zijn dat het aanbod van dag tot dag verschilt.

In zijn Kamerbrief van 23 juni schrijft minister Rob Jetten dat nog altijd ongeveer de helft van de Nederlanders meer dan het prijsplafond voor stroom en gas betaalt. Pricewise verwacht dan ook dat er nog veel mensen zullen gaan overstappen. Dit houdt ook verband met het feit dat deze groep een variabel contract en prijs heeft.