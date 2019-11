LVMH aast op juwelier Tiffany & Co

Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. LVMH zou bereid zijn $14,5 miljard voor Tiffany te betalen. Dat is $120 per aandeel, bijna 22% meer dan de slotkoers van afgelopen vrijdag van de juwelier.

LVMH is, als eigenaar van onder meer Louis Vuitton, Dior en make-up keten Sephora, het grootste luxebedrijf ter wereld. In 2011 kocht het bedrijf al de Italiaanse juwelier Bulgari. De overname zou ook de aanwezigheid in de VS vergroten. Na Azië is dat LVMH’s grootste afzetmarkt.

LVMH is een van de best presterende bedrijven in het luxe-segment. Tiffany heeft het daarentegen moeilijk. Niet alleen door importtarieven vanwege de handelsoorlog. Ook de verkopen aan Chinese toeristen in de VS en andere buitenlandse bestemmingen staan onder druk door een verlaging van belastingen in China.

Het is nog niet zeker of de deal doorgaat. Een bron zegt tegen persbureau Bloomberg dat het uitlekken van het nieuws ervoor zou kunnen zorgen dat de overname hiermee van de baan is.