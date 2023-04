Wantrouwen over ChatGPT groeit: Ook Duitsland en Frankrijk bekijken verbod

De Italiaanse privacywaakhond verbood vorige week het chatprogramma dat werkt op basis van kunstmatige intelligentie, omdat die zonder het te vragen persoonlijke data van gebruikers zou verzamelen. Daarnaast zou de app nalatig zijn in het controleren van de leeftijd van zijn gebruikers, terwijl de gegenereerde antwoorden niet altijd geschikt zouden zijn voor minderjarigen.

Wetgeving

De Algemene Verordening Gegevensverwerking waarop het Italiaanse verbod is gebaseerd, komt voort uit Europese wetgeving en is dus ook in Nederland van toepassing, vertelt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. „Er is hier nog niets te melden, maar we kijken net als alle andere toezichthouders in Europese landen goed naar hoe andere landen hier mee omgaan.”

Toezichthouders in Frankrijk, Ierland en Duitsland hebben inmiddels gemeld dat ze ’verdergaande inlichtingen’ hebben ingewonnen bij hun Italiaanse collega’s over de bezwaren op het gebied van gegevensbescherming. Italië heeft OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, twintig dagen gegeven om te laten zien hoe het de gesignaleerde problemen denkt op te lossen.