Facebook krijgt steun voor megadatacenter in Zeewolde

Vooraf was er al een kleine meerderheid van elf zetels bij acht tegenstanders in het bestuur van de gemeente met 23.000 inwoners.

Meta, dat ook datacenters voor sociale media WhatsApp en Instagram in de lucht houdt, spreekt sinds 2019 met de gemeente over de bouw van het enorme ’hyperscale datacenter’ dat 166 hectare in omvang is, bijna 300 voetbalvelden groot.

Het bestemmingsbesluit waarover de gemeenteraad donderdagavond stemde, gaat over de inrichting van een stuk grond op industrieterrein Trekkersveld 4. Meta wil voor daar een een zogeheten ’hyperscale datacentra’ bouwen, grote hallen met minimaal vijfduizend dataservers per stuk.

Tegenstanders als de lokale ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde hekelen het enorme stroomgebruik: de servers van Facebook leggen daarbij een beslag op veel stroom, vergelijkbaar met het verbruik van de stad Amsterdam in een jaar tijd.

Voorstanders zoals de VVD en GroenLinks vinden dat Meta voldoende garanties geeft, zoals voor zijn restwarmte voor Zeewolde. Facbook biedt meer ander type werk en scholingskansen voor de regio.

De fracties van GL en PvdA in Zeewolde zorgden - ondanks felle kritiek van hun eigen leden en Kamerleden van die partijen - uiteindelijk voor een meerderheid voor het bestemmingsplan.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer echter wil een stop op de komst van het datacentrum van Europa in Zeewolde moet op pauze. De grootste partij wil eerst de impact van het megaproject op het klimaat- en energiebeleid inzichtelijk maken. Die oproep wordt breed gesteund in de Tweede Kamer en wordt gezien als een ’bom’ onder het gemeenteraadsbesluit dat donderdagavond valt.

Begin december werden na een Wob-verzoek van De Telegraaf documenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geopenbaard, waaruit bleek dat ook ambtenaren van EZK openlijk kritiek uitten op de plannen in de Flevopolder.