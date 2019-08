Vertrouwen in Britten volledig verdampt

Sinds april 2017 hebben er nooit zo veel investeerders short in het pond gezeten als nu, meldt de Financial Times. Zij denken allemaal dat het pond, dat sinds begin juli 3% verloor ten opzichte van de euro en 5% ten opzichte van de dollar, nog verder wegzakt. Maandagochtend stond de ’sterling’ heel even op het laagste niveau tegenover de euro sinds oktober 2016.

Op de aandelenmarkten gaat het ondertussen niet beter. Sinds januari hebben investeerders $5,5 miljard uit Britse beleggingsfondsen gehaald, het merendeeld dus in juni en juli, aldus Marketwatch. De nieuwe premier Johnson heeft meermalen laten weten dat de Britten op 31 oktober de EU verlaten, ook als er dan nog geen deal is over de nieuwe verhoudingen tussen de twee economieën.

Hij heeft daarbij ook laten weten dat wie tegen de Britten gokt, van een koude kermis zal thuiskomen.